ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь главы фракции ЛДПР Владимира Жириновского Александр Дюпин рассказал, что СМИ вырвали из контекста слова политика во время встречи с гражданами в центре столицы, пишет «МК».



Напомним, Жириновский встретился с гражданами на новогодней ярмарке, там он раздавал людям деньги. «Дети, инвалиды, кто ещё? Сироты, крепостные, холопы», - говорил Жириновский, раздавая толпе тысячные купюры.



Дюпин отметил, что слова Жириновского никого не обидели. На встречах граждане много раз просили помочь его материально, оскорблённых не было. По словам Дюпина, россияне, наоборот, выражали благодарность политику. А слова про «холопов» были вырваны прессой из контекста, заявил пресс-секретарь.