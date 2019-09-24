ИА «Ореанда-Новости» Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что сбитые рядом с сирийской авиабазой Хмеймим беспилотные летательные аппараты стали более сложными с технической точки зрения.

Специалисты установили, что дальность полёта одного из них составляет 150 километров, они могут подниматься на высоту 4 километра, и, по словам военачальника, «это очень серьёзно». Кроме того, внимание экспертов привлекли система управления, антенны, консоли для крепления боевых зарядов, механизм их сброса и другие элементы конструкции. Для изготовления подобных дронов, как сказал Конашенков, необходима высокая квалификация. «Мы понимаем, что сборка проходит по каким-то схемам и лекалам. И кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам», – заявил офицер.