ИА «Ореанда-Новости» Старший инспектор по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии, полковник полиции Геннадий Белокопытов сообщил от имени представляемого им правоохранительного ведомства, что россиянам не следовало бы идти на поводу у модных тенденций и размещать в социальных сетях в Интернете данные о своём отдыхе в период майских праздников, чтобы избежать хищений из квартир и домов. Он также посоветовал для обеспечения безопасности имущества обращаться к профессиональным охранным структурам, к которым относится в том числе вневедомственная охрана Росгвардии, а также порекомендовал в случае отлучки имитировать присутствие в доме при помощи соседей и друзей, которые могли бы включить свет, открывать шторы и так далее.