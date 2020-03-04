04.03.2020, 17:11
Представитель РПЦ заявил о бесполезности школьного образования для девочек
ИА «Ореанда-Новости». В интервью для издания «Радонеж» Дмитрий Смирнов, глава патриаршей комиссии РПЦ по семейных вопросам, заявил, что девочкам не надо ходить в школу для получения образования.
Протоиерей рассказал историю одной из прихожанок, которая отказалась отправлять свою 7-летнюю дочь в школу, чтобы девочка помогала ей с уходом за младенцем дома. По мнению священника, для будущей мамы гораздо полезнее получать опыт по уходу за детьми, чем посещать «ненужную» школу, где учат «зависти, сквернословию и хамству».Следует отметить, что ранее Смирнов публично сравнил с проститутками женщин, живущих со своими партнёрами без брачного договора.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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