26.03.2020, 22:00
Представитель ВОЗ высоко оценила меры по борьбе с коронавирусом в России
ИА «Ореанда-Новости». Мелита Вуйнович, председатель Всемирной организации здравоохранения в РФ, заявила, что Россия практически опередила инфекцию своей подготовленностью.
Председатель ВОЗ уверена, что другим странам стоит обратить внимание на меры борьбы с COVID-19 в России.
Сейчас организация проводит анализ всех мер борьбы с инфекцией в различных областях.
Председатель ВОЗ уверена, что другим странам стоит обратить внимание на меры борьбы с COVID-19 в России.
Сейчас организация проводит анализ всех мер борьбы с инфекцией в различных областях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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