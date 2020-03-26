ИА «Ореанда-Новости». Мелита Вуйнович, председатель Всемирной организации здравоохранения в РФ, заявила, что Россия практически опередила инфекцию своей подготовленностью. 

Председатель ВОЗ уверена, что другим странам стоит обратить внимание на меры борьбы с COVID-19 в России. 

Сейчас организация проводит анализ всех мер борьбы с инфекцией в различных областях.