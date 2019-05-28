ИА «Ореанда-Новости» Директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения Кирилл Родин, сообщил, что чуть менее трети россиян (31 %) изъявили желание отдохнуть летом 2019 года в Крыму.

Таким образом, отмечается некоторый спад интереса к полуострову: на протяжении предыдущих 3 лет данный показатель составлял 36–37 %. В то же время на Черноморском побережье Кавказа процент желающих там отдохнуть упал за год с 33 до 26. В прочих местах в пределах территории России желают отдохнуть 13 % россиян против 17 % годом ранее. Доля тех, кто планирует никуда не ехать, возросла с 9 до 12 %.