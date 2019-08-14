ИА «Ореанда-Новости» Представители НАТО заявили, что истребитель F-18 приблизился к самолёту министра обороны России Сергея Шойгу над Балтийским морем в целях идентификации воздушного судна.

В Североатлантическом альянсе разъяснили, что в тот момент они не располагали сведениями о пассажирах самолёта. При этом подчёркивается, что он «летел рядом с воздушным пространством союзников». «Как только идентификация самолёта была выполнена, самолёты НАТО вернулись на базу», – заявили в военном блоке.

Инцидент произошёл 13 августа. Самолёт, в котором находился российский министр обороны, летел в сопровождении двух истребителей Су-27 из Калининграда в Москву, и над нейтральными водами к нему попытался приблизиться самолёт НАТО F-18. Су-27 были вынуждены оттеснить его.