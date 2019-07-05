ИА «Ореанда-Новости» Члены Национальной ассоциации пенсионных фондов подготовили доклад, в соответствии с которым при помощи корпоративных программ в рамках негосударственного пенсионного обеспечения размер пенсии в России можно увеличить до 56 % заработка.

Чтобы добиться этого результата, специалисты предлагают чиновникам осуществить ряд мер, в числе которых включение в корпоративные программы некоторых льгот. Участники ассоциации в числе прочего предлагают ввести софинансирование пенсионных программ государством. Данный механизм подразумевает, что 2 % взносов платит работодатель, 2 % – гражданин и 1 % начисляется из государственного бюджета. Также предложено освободить выплаты по негосударственному пенсионному обеспечению от подоходного налога.