В пятницу Василием Орловов, главой Приамурья, было заявлено о завершении строительства моста.По заявлению министра, ранее были большие неудобства в связи с ледоставом. Теперь провоз можно осуществлять круглогодично. По словам министра, на него не могут повлиять сегодня катаклизмы природы и другие обстоятельства.Вантовый мост в Благовещенском районе начали строить в декабре 2016 года. Состыковали мост 31 мая 2019 года.