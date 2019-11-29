29.11.2019, 09:27
Представители власти рассказали о преимуществах, которые предоставляет запуск моста через Амур в КНР
ИА «Ореанда-Новости». По словам Александра Козлова, возглавляющего Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, теперь, когда запущен мост Благовещенск-Хэйхэ, годовой грузооборот между Приамурьем и КНР способен вырасти в восемь раз. Также Козлов заявил об ожиданиях значительного роста числа туристов из Китая.
В пятницу Василием Орловов, главой Приамурья, было заявлено о завершении строительства моста.
По заявлению министра, ранее были большие неудобства в связи с ледоставом. Теперь провоз можно осуществлять круглогодично. По словам министра, на него не могут повлиять сегодня катаклизмы природы и другие обстоятельства.
Вантовый мост в Благовещенском районе начали строить в декабре 2016 года. Состыковали мост 31 мая 2019 года.
В пятницу Василием Орловов, главой Приамурья, было заявлено о завершении строительства моста.
По заявлению министра, ранее были большие неудобства в связи с ледоставом. Теперь провоз можно осуществлять круглогодично. По словам министра, на него не могут повлиять сегодня катаклизмы природы и другие обстоятельства.
Вантовый мост в Благовещенском районе начали строить в декабре 2016 года. Состыковали мост 31 мая 2019 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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