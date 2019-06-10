Российское правительство опубликовало концепцию нового Кодекса России об административных правонарушениях.





Документ был разработан по поручению премьера страны Дмитрия Медведева.





Так, в документе есть семь разделов, в которых описывается порядок процедуры внесения изменений в законодательство, разграничиваются федеральные и региональные полномочия в этой области.





Есть отдельный раздел, в котором подробно описываются обстоятельства смягчающие или отягчающие вину. Кроме того, в новом КоАП сократится состав административных правонарушений.