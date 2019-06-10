10.06.2019, 15:53
Представлена новая концепция КоАП
ИА «Ореанда-Новости». Российское правительство опубликовало концепцию нового Кодекса России об административных правонарушениях.
Документ был разработан по поручению премьера страны Дмитрия Медведева.
Так, в документе есть семь разделов, в которых описывается порядок процедуры внесения изменений в законодательство, разграничиваются федеральные и региональные полномочия в этой области.
Есть отдельный раздел, в котором подробно описываются обстоятельства смягчающие или отягчающие вину. Кроме того, в новом КоАП сократится состав административных правонарушений.
Документ был разработан по поручению премьера страны Дмитрия Медведева.
Так, в документе есть семь разделов, в которых описывается порядок процедуры внесения изменений в законодательство, разграничиваются федеральные и региональные полномочия в этой области.
Есть отдельный раздел, в котором подробно описываются обстоятельства смягчающие или отягчающие вину. Кроме того, в новом КоАП сократится состав административных правонарушений.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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