ИА «Ореанда-Новости»Российское правительство опубликовало концепцию нового Кодекса России об административных правонарушениях.

Документ был разработан по поручению премьера страны Дмитрия Медведева.

Так, в документе есть семь разделов, в которых описывается порядок процедуры внесения изменений в законодательство, разграничиваются федеральные и региональные полномочия в этой области.

Есть отдельный раздел, в котором подробно описываются обстоятельства смягчающие или отягчающие вину. Кроме того,  в новом КоАП сократится состав административных правонарушений.