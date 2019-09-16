В целом, объём производства лесной продукции в области вырос.

По итогам первого полугодия 2019 года объём продукции лесной промышленности составил около сорока миллиардов рублей. В процентном соотношении, это на одиннадцать процентов выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По информации, предоставленной заместителем председателя правительства Ленинградской области Олегом Малащенко, у лесной промышленности в Ленинградской области есть собственные ключевые задачи. Среди них увеличение доли инвестиций в лесной комплекс, рост показателей при переработке древесины, а также восстановление лесных массивов в области. Кроме того, чиновник напомнил о том, что национальный проект под названием «Экология» включает в себя восстановления ста процентов вырубленных и погибших деревьев. Этот показатель необходимо достичь в течение последующих пяти лет.

Что касается поступления в казну Ленинградской области от лесного комплекса, то предприятия в этой отрасли пополнили областной бюджет на свыше одного миллиарда рублей. Всего лесное производство заплатило налогов на общую сумму около двух с половиной миллиардов рублей. Это в два раза больше прошлогоднего показателя. Такие данные были зафиксированы по итогам первого полугодия текущего года. Лесная промышленность Ленинградской области также занимается реализацией собственной продукции. За январь – июнь текущего года лесной комплекс выручил продукции на свыше сорока шести миллиардов рублей, что на десять процентов больше, чем в первом полугодии 2018 года.