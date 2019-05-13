ИА «Ореанда-Новости» Центральный банк РФ (Банк России) сообщил, что в 2018 году в стране уже не чеканились новые монеты номиналом менее 1 рубля.

По данным на 1 января 2019 года, в обращении находились монеты в 1 копейку на общую сумму 72,8 миллиона рублей, 5 копеек – на 288,4 миллиона, 10 копеек – на 2,54 миллиарда, 50 копеек – на 3,64 миллиарда.

Согласно отчёту Банка России, общая сумма наличных денег, находящихся в обращении, возросла на 775,2 миллиардов рублей, из них 768,5 миллиарда существуют в виде банкнот, 6,7 миллиарда – в виде монет. Всего в обращении на 31 декабря 2018 года было 10,32 триллиона рублей наличных денег. Специалисты банка рассчитали, что в общей сумме наличных доля купюр составляет 99 %, доля монет – 1 %. В то же время в общем количестве денежных знаков купюры – это 8,6 %, монеты – 91,4 %.

Некоторая часть монет остаётся у граждан и больше не возвращается в денежный оборот. Эксперты Центробанка обратились к кредитным организациям «проводить работу с клиентами по сдаче монет в кассы кредитных организаций, что будет способствовать их возврату в оборот».

От чеканки новых монет в 1 копейку и 5 копеек финансовый регулятор отказался ещё в 2012 году.