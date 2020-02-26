В документе заявлено, что решение уничтожить самолёт-нарушитель будет приниматься, если будут получены сведения о том, что на его борту нет пассажиров.Согласно постановлению, военные смогут сбивать самолёты-нарушители после предупредительного выстрела и ясного предупреждения о том, что они намерены открыть огонь на поражение.