26.02.2020, 14:45
Премьер-министр России разрешил сбивать гражданские самолёты, нарушившие границу РФ
ИА «Ореанда-Новости». Михаилом Мишустиным, работающим на должности премьер-министра РФ, было подписано постановление, разрешающее военным сбивать гражданские самолёты, которые нарушили границу РФ и не подчинились сигналам выйти за пределы воздушного пространства страны или выполнить посадку.
В документе заявлено, что решение уничтожить самолёт-нарушитель будет приниматься, если будут получены сведения о том, что на его борту нет пассажиров.
Согласно постановлению, военные смогут сбивать самолёты-нарушители после предупредительного выстрела и ясного предупреждения о том, что они намерены открыть огонь на поражение.
В документе заявлено, что решение уничтожить самолёт-нарушитель будет приниматься, если будут получены сведения о том, что на его борту нет пассажиров.
Согласно постановлению, военные смогут сбивать самолёты-нарушители после предупредительного выстрела и ясного предупреждения о том, что они намерены открыть огонь на поражение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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