ИА «Ореанда-Новости». Медведев заявил о необходимости освободить компенсации пострадавших в ЧС от НДФЛ.

Премьер-министр РФ выдвинул предложение на съезде партии «Единая Россия».

Медведев отметил несправедливость положения тех, кто вынужден платить налоги с компенсаций. Поэтому эти выплаты необходимо освободить от НДФЛ, добавил он.

Политик заявил, что соответствующий законопроект уже находится в процессе разработки. Точно также как и инициатива о судьбе обманутых дольщиков. Им также приходится платить налог с компенсаций по линии Фонда защиты прав граждан.

Медведев подчеркнул, что самым правильным будет вовсе отменить необходимость платить налоги с компенсаций. Эту практику он назвал странной, так как государство не должно забирать 13% с помощи, оказанной самим же государством.