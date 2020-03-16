Об этом уведомило агентство ТАСС.Российский государственный деятель сказал, что власти и в дальнейшем будут всё возможное делать для того, чтобы защитить страну от новой угрозы, принимать исчерпывающие меры с целью недопущения массового распространения инфекции. Также он сказал, что руководство России будет действовать на опережение в сложившейся ситуации.Также Мишустин заявил о том, что были предприняты и другие упреждающие шаги.