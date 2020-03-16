16.03.2020, 09:55
Премьер России проинформировал о закрытии границы с Белоруссией
ИА «Ореанда-Новости». Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, заявил, что руководством страны было принято решение о закрытии границы с Белоруссией в связи с распространением коронавируса. Об этом уведомило агентство ТАСС.
Российский государственный деятель сказал, что власти и в дальнейшем будут всё возможное делать для того, чтобы защитить страну от новой угрозы, принимать исчерпывающие меры с целью недопущения массового распространения инфекции. Также он сказал, что руководство России будет действовать на опережение в сложившейся ситуации.
Также Мишустин заявил о том, что были предприняты и другие упреждающие шаги.
Российский государственный деятель сказал, что власти и в дальнейшем будут всё возможное делать для того, чтобы защитить страну от новой угрозы, принимать исчерпывающие меры с целью недопущения массового распространения инфекции. Также он сказал, что руководство России будет действовать на опережение в сложившейся ситуации.
Также Мишустин заявил о том, что были предприняты и другие упреждающие шаги.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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