Стоит отметить, что несмотря на то, что актриса уже давно не пользуется такой же популярностью как в СССР, её любят преданные фанаты.

За свою жизнь Екатерина Семёнова прошла сложный путь: перенесла страшную потерю и смогла перебороть себя в самый тяжёлый момент жизни. Поэтому, скорее всего, поклонникам придётся по душе новый выпуск шоу-программы.