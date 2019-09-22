22.09.2019, 11:32
Премьера выпуска шоу «Секрет на миллион»
ИА «Ореанда-Новости» На этот раз поделится секретами известная актриса кино и театра Екатерина Семёнова. Женщина попробует рассказать искренне о сокровенных тайнах своим поклонникам.
Стоит отметить, что несмотря на то, что актриса уже давно не пользуется такой же популярностью как в СССР, её любят преданные фанаты.
За свою жизнь Екатерина Семёнова прошла сложный путь: перенесла страшную потерю и смогла перебороть себя в самый тяжёлый момент жизни. Поэтому, скорее всего, поклонникам придётся по душе новый выпуск шоу-программы.
Источник: «ИА Ореанда-Новости»
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