02.02.2020, 15:24
Пресс-секретарь президента РФ заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства
ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым журналистам программы "Москва. Кремль. Путин" было заявлено, что все государственные деятели, которые недавно входили в состав правительства РФ, уже трудоустроены.
Накануне президент РФ Владимир Путин встретился и побеседовал с бывшими членами правительства. Лидер России поблагодарил собеседников за работу.
Он заявил, что, несмотря на сложность поставленных перед правительством РФ задач, в целом было сделало много важных вещей. Владимир Путин отмечает, что правительству Дмитрия Медведева приходилось работать в непростых условиях.
Накануне президент РФ Владимир Путин встретился и побеседовал с бывшими членами правительства. Лидер России поблагодарил собеседников за работу.
Он заявил, что, несмотря на сложность поставленных перед правительством РФ задач, в целом было сделало много важных вещей. Владимир Путин отмечает, что правительству Дмитрия Медведева приходилось работать в непростых условиях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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