Накануне президент РФ Владимир Путин встретился и побеседовал с бывшими членами правительства. Лидер России поблагодарил собеседников за работу.Он заявил, что, несмотря на сложность поставленных перед правительством РФ задач, в целом было сделало много важных вещей. Владимир Путин отмечает, что правительству Дмитрия Медведева приходилось работать в непростых условиях.