ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков заявил журналистам, что сведения о том, что 18 июля в городе Сергиев Посад машины скорой помощи не могли проехать из-за кортежа главы Русской православной церкви, не соответствует действительности.

18 июля Telegram-канал Baza разместил сообщение о том, что из-за визита патриарха Кирилла машины скорой помощи не могли выехать со станции в течение получаса и соответствующую видеозапись. В связи с этим церковь предприняла проверку данных фактов.

Волков сослался на письмо главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи, в котором указано, что затруднений для въезда или выезда скорых не было на протяжении всего мероприятия. Пресс-секретарь также упомянул о том, что этот факт, кроме того, подтверждается данными спутниковой системы ГЛОНАСС, системы службы скорой помощи и камер видеонаблюдения ГИБДД.