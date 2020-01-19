ИА «Ореанда-Новости». В пресс-службе главы Чувашии объяснили призыв лидера республики «мочить» журналистов.

Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв главы Чувашии Михаила Игнатьева «мочить» некоторых журналистов и блогеров. В пресс-службе отметили, что таким образом Игнатьев пытался подвигнуть на раскрытие сведений о заработке лиц, которые пишут «заказной» негатив.

В пресс-службе подчеркнули, что слово «мочить» в данном случае имело значение «раскрывать подноготную». То есть сообщать о тех, кто заказывает и пишет неправду или перевирает факты.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Чувашии заявил о необходимости контролировать работу различных журналистов и блогеров. По его словам, они «хорошо здесь устраиваются» и пишут лживые подставные статьи. Поэтому их нужно «мочить», заключил Игнатьев.