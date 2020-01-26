ИА «Ореанда-Новости». В пресс-службе губернатора Краснодарского края объяснили его слова про Мамаев курган.

Пресс-служба администрации Кубани заявила, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев не сравнивал мусорный полигон с Мамаевым курганом. Памятное для россиян место было упомянуто для того, чтобы продемонстрировать масштабы и высоту полигона ТКО, подчёркивают в пресс-службе.

Также сообщается, что губернатор с большим трепетом и уважением относится к подвигам солдат, которые погибли в годы войны. Поэтому он не стал бы совершать такой проступок.

В СМИ Волгограда сообщили о недовольстве местных жителей после речи Кондратьева, который сравнил мусорный полигон с Мамаевым курганом. Губернатора призвали извиниться перед всеми ветеранами и народами, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.