ИА «Ореанда-Новости» Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что необходимо изменить границы шенгенской зоны. По мнению политика, в нынешнем состоянии она «больше не работает» и следовало бы уменьшить число государств, входящих в неё.

Макрон предложил исключить из зоны страны, которые отказываются распределять мигрантов. Президент также указал на недостаток внимания к контролю за собственными границами отдельных государств. «Чтобы принимать кого-либо, нужен дом, а для дома нужны границы», – сказал он.

В отношении миграционной политики Франции Макрон указал на необходимость сделать её более справедливой, при этом он уверен, что практику предоставления убежища беженцам нужно продолжать, но не допускать злоупотреблений в данной сфере.