ИА «Ореанда-Новости» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал распоряжение правительству и администрации в ближайшее время учредить на территории космодрома Байконур специальную экономическую зону (СЭЗ).

Лидер республики предписал чиновникам определить эффективные механизмы развития Байконура. Токаев указал на масштаб и уникальность космодрома и обратил внимание на широкие возможности сотрудничества с ведущими предприятиями, работающими с перспективными технологиями.

Осенью 2018 года в аэрокосмическом комитете министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщили, что администрация Кызылординской области выступила с инициативой заключения отдельного межправительственного соглашения об учреждении СЭЗ на территории Байконура для привлечения инвестиций.