02.04.2020, 11:59
Президент "Магнита" попросил россиян не посещать магазины семьями
ИА «Ореанда-Новости». Ян Дюннинг, президент сети "Магнит", призвал россиян к ответственному подходу при покупке продуктов в свете распространения коронавируса, рассказывает РИА Новости.
В обращении президента одного из крупнейших отечественных ритейлеров сказано: чтобы реже ходить в магазины, необходимо продумывать свои покупки.
Также бизнесмен посоветовал россиянам не ходить в магазины семьями.
Он указал на то, что сейчас очень важно соблюдать эффективные и простые правила, которые способны свести к минимуму риски.
Также Дюннинг советует выбрать для походов в магазин одного ответственного человека и обеспечить его перчатками и маской.
В обращении президента одного из крупнейших отечественных ритейлеров сказано: чтобы реже ходить в магазины, необходимо продумывать свои покупки.
Также бизнесмен посоветовал россиянам не ходить в магазины семьями.
Он указал на то, что сейчас очень важно соблюдать эффективные и простые правила, которые способны свести к минимуму риски.
Также Дюннинг советует выбрать для походов в магазин одного ответственного человека и обеспечить его перчатками и маской.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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