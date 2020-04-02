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В обращении президента одного из крупнейших отечественных ритейлеров сказано:Также бизнесмен посоветовал россиянам не ходить в магазины семьями.Он указал на то, чтоТакже Дюннинг советует выбрать для походов в магазин одного ответственного человека и обеспечить его перчатками и маской.