ИА «Ореанда-Новости».  Ян Дюннинг, президент сети "Магнит", призвал россиян к ответственному подходу при покупке продуктов в свете распространения коронавируса, рассказывает РИА Новости. 

В обращении президента одного из крупнейших отечественных ритейлеров сказано: чтобы реже ходить в магазины, необходимо продумывать свои покупки.

Также бизнесмен посоветовал россиянам не ходить в магазины семьями. 

Он указал на то, что сейчас очень важно соблюдать эффективные и простые правила, которые способны свести к минимуму риски. 

Также Дюннинг советует выбрать для походов в магазин одного ответственного человека и обеспечить его перчатками и маской.