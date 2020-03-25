ИА «Ореанда-Новости» . Владимир Путин в среду, 25 марта, подписал указ, официально устанавливающий перенос даты общероссийского голосования по изменениям в основной закон государства. Об этом сообщили представители Кремля.

В сообщении уточняется, что дата голосования по вопросу одобрения конституционных поправок переносится на неопределённое время. Указ президента по данному вопросу вступил в силу в день его подписания. Владимир Путин пояснил, что такое решение принято из-за непредсказуемой ситуации с распространением эпидемии коронавирусной инфекции.



Ранее сообщалось, ЦИК России попросила приостановить печать рекламных баннеров и листовок к голосованию 22 апреля из-за возможности переноса даты голосования.