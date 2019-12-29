ИА «Ореанда-Новости» Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, направленный на своевременное предоставление гражданам данных о льготах, которые им положены в соответствии с законодательством, действующим в социальной сфере.

Нормы нового закона предусматривают, что персонифицированная информация о льготах будет аккумулироваться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Российские граждане получат возможность получить её, воспользовавшись интернет-порталом госуслуг, позвонив по телефону в специальную службу либо непосредственно посетив те или иные государственные учреждения.

Инициатива принятия данного закона принадлежит вице-спикеру Государственной думы Ирине Яровой.