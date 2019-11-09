ИА «Ореанда-Новости». Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил о необходимости оценивать и креативность абитуриентов.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на президента РАН Александра Сергеева.

По словам главы РАН, система ЕГЭ работает слаженно. Она оценивает знания учеников по утверждённым стандартам, однако механизму требуются изменения. В экзаменационную систему необходимо внести часть оценки креативности и широты кругозора будущих студентов.

Он рассказал, что о минусах системы знают все, кто имеет какое-либо отношение к экзамену. Выпускников глубоко «тренируют» лишь по тем предметам, по которым они будут писать тесты в будущем. Образовательная программа, за исключением 4-5 дисциплин, остаётся за бортом.

Сергеев добавил, что возможно именно для этого существовала устная часть. Возможно в будущем она вернётся, для проверки кругозора будущих студентов.