ИА «Ореанда-Новости». Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что государство зачастую принимает решения по науке, но не советуется с учёными, пишет «МК».



Сергеев отметил, что учёные довольно критически принимают изменения, если те «безальтернативно фиксируются сверху». Глава РАН призвал власти советоваться со специалистами.



Он также добавил, что эффективность российской науки зависит от участия самих исследователей в принятии значимых решений.