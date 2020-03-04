Лидер России указал на рост ненефтегазовых доходов страны. Также он заявил, чтоПри этом Путин заявил о том, что на то, чтобы страна смогла полностью избавиться от зависимости от нефти, требуется время. Он сказал, что "невозможно сделать это одним щелчком пальцев".Сорок шесть процентов в 2018 году составила доля нефтегазовых доходов в отечественном бюджете.