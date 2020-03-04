04.03.2020, 12:55
Президент РФ объяснил, почему России сложно избавиться от зависимости от нефти
ИА «Ореанда-Новости». В интервью ТАСС президент РФ Владимир Путин заявил о постепенном избавлении России от зависимости от нефти. При этом он сказал, что в этом имеются сложности.
Лидер России указал на рост ненефтегазовых доходов страны. Также он заявил, что происходит постепенное снижение зависимости экономики РФ от продажи ресурсов.
При этом Путин заявил о том, что на то, чтобы страна смогла полностью избавиться от зависимости от нефти, требуется время. Он сказал, что "невозможно сделать это одним щелчком пальцев".
Сорок шесть процентов в 2018 году составила доля нефтегазовых доходов в отечественном бюджете.
Лидер России указал на рост ненефтегазовых доходов страны. Также он заявил, что происходит постепенное снижение зависимости экономики РФ от продажи ресурсов.
При этом Путин заявил о том, что на то, чтобы страна смогла полностью избавиться от зависимости от нефти, требуется время. Он сказал, что "невозможно сделать это одним щелчком пальцев".
Сорок шесть процентов в 2018 году составила доля нефтегазовых доходов в отечественном бюджете.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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