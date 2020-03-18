ИА «Ореанда-Новости» . Владимир Путин 18 марта подписал законодательный акт, регулирующий условия выхода граждан России на негосударственную пенсию. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, право выхода на негосударственную пенсию по добровольному пенсионному страхованию получат женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.

Подписанный главой государства закон обеспечивает гарантию сохранения права граждан на получение негосударственной пенсии. Нормативно-правовой документ будет распространяться на инвалидов всех групп, россиян, который работают на территории Крайнего Севера, а также на граждан из числа лётного состава РФ.

Негосударственной пенсией смогут воспользоваться жители страны при наличии денежных средств, учтённых на пенсионном счёте негосударственного пенсионного обеспечения.