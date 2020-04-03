ИА «Ореанда-Новости» . Общих директивных указаний для всех регионов в рамках борьбы с коронавирусом давать не следует во избежание нанесения вреда экономике, заявил 3 апреля президент России Владимир Путин.

«У нас много малых населенных пунктов, поселков городского типа, просто деревень и поселков. Везде разная ситуация. Экономика и так находится в сложном положении, поэтому каких-то общих директивных указаний, которые подрывают экономическую деятельность, давать не следует», - сказал Путин на совещании с членами Совета безопасности.

Он заявил, что в пятницу связался с несколькими главами регионов для выяснения обстановки на местах. «Для примера - в Республике Алтай не зарегистрировано, слава богу, пока ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Спрашивается, что ж там директивно, из Москвы закрывать все учреждения и предприятия? Таких ситуаций много в стране», - сказал Путин.