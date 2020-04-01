ИА «Ореанда-Новости» . Владимир Путин подписал законодательный акт, наделяющий правительство РФ полномочиями вводить в стране режим чрезвычайной ситуации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, предлагается установить право правительства страны в случае угрозы возникновения или при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.

Законом предлагается также наделить кабмин правом вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности или ЧС.

Также правительство, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, может вводить ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими изделиями, устанавливать особый порядок регистрации и обращения препаратов и лекарств, которые предназначены для применения в условиях военных действий, ЧС, профилактики и лечения заболеваний.