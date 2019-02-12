ИА "Ореанда-Новости". Условия амнистии капитала, которая продлится ещё как минимум в течение года, станут доступны для тех предпринимателей, которые перерегистрируют свои активы в российской юрисдикции. Об этом представителям средств массовой информации сообщил Илья Трунин, занимающий пост заместителя министра финансов России.

По словам Трунина, президент поручил профильным ведомствам проработать вопрос продления амнистии капитала, однако на тех же условиях продлеваться мера не будет. Замминистра отметил, что перед ведомством стоит задача сохранить уже имеющийся объём гарантий, если соблюдатся условия перерегистрации бизнеса в специальный административный район и средства переводятся на российские счета.



Трунин также отметил, что пока неясно, как это будет оформлено законодательно.

Однако уже известна длительность – минимум амнистия капитала продлится ещё год – с марта 2019 года. Первый этап амнистии завершится 1 марта текущего года, предприниматели, переводящие активы в Россию, смогут свои преференции закрепить, пояснил Трунин.

В рамках нового поручения президента России Минфин уже приступил к проработке поправок в действующее законодательство, отметил собеседник агентства.

Отметим, о продлении амнистии капитала президент Путин заявил около недели назад во время форума предпринимателей в столице.

Напомним, амнистия капитала подразумевает возможность физического лица перевести средства в российскую юрисдикцию без ликвидации компании. Компания должна при этом быть перерегистрирована в специальных административных районах.