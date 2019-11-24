Владимир Путин отметил, что Эмир Кустурица заслужил всемирную известность, ярко себя проявляя в изобразительном искусстве, кинематографе, музыке. По словам главы государства, проекты Кустурицы отличаются оригинальностью и самобытностью. Он отметил, что в них виден почерк творца и настоящего мастера.Путин добавил, что усилия, которые Кустурица направляет на популяризацию русской культуры и сохранению исторической правды, вызывают глубокое уважение.