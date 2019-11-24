24.11.2019, 10:35
Президент России поздравил с днём рождения Кустурицу
ИА «Ореанда-Новости» На сайте Кремля размещено поздравление режиссёра и музыканта Эмира Кустурицы с днём рождения, сделанное главой государства Владимиром Путиным. Президент России заявил, что искренне поздравляет Кустурицу в день его 65-летия.
Владимир Путин отметил, что Эмир Кустурица заслужил всемирную известность, ярко себя проявляя в изобразительном искусстве, кинематографе, музыке. По словам главы государства, проекты Кустурицы отличаются оригинальностью и самобытностью. Он отметил, что в них виден почерк творца и настоящего мастера.
Путин добавил, что усилия, которые Кустурица направляет на популяризацию русской культуры и сохранению исторической правды, вызывают глубокое уважение.
Владимир Путин отметил, что Эмир Кустурица заслужил всемирную известность, ярко себя проявляя в изобразительном искусстве, кинематографе, музыке. По словам главы государства, проекты Кустурицы отличаются оригинальностью и самобытностью. Он отметил, что в них виден почерк творца и настоящего мастера.
Путин добавил, что усилия, которые Кустурица направляет на популяризацию русской культуры и сохранению исторической правды, вызывают глубокое уважение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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