Закон о расширении эксперимента по налогу на самозанятых подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявлено на портале правовой информации.Заявлено о необходимости провести анализ того, как за 2019 год эксперимент осуществлялся. Также необходимо оценить целесообразность и возможность его расширения с июля 2020 года на все субъекты России.Недавно министром финансов Антоном Силуановым было сказано, что налоговой режим для самозанятых планируют с лета 2020 года распространить на все российские регионы.Налог для самозанятых действует с 2014 года в четырёх субъектах России - Татарстане, Москве, Калужской области, а также в Подмосковье. Налог касается россиян, которые оказывают платные услуги, не привлекая наёмных сотрудников. Таких граждан обязали отчислять от суммы своего дохода четыре процента, если осуществляется работа с физическими лицами.