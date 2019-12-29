Президент России заявил, что во время передвижения по Крымскому мосту ощущал "чувство удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом". Также он сказал, что испытал тогда чувство восторга.Глава государство напомнил, что в прошлом несколько раз пытались построить мост через Керченский пролив, но "все было безуспешно". По его словам, именно поэтому появились предположения, что РФ не сможет создать такой транспортный переход. Он отметил, что мост был построен благодаря технологиям, которые появились у России, и хорошей и качественной работе. Тех, кто строил мост, президент России назвал молодцами.