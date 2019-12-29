29.12.2019, 14:39
Президент России рассказал о том, сколько лет способен простоять Крымский мост
ИА «Ореанда-Новости» Крымский мост создан с применением самых современных технологий. Если его правильно обслуживать, он должен простоять века. Об этом сказал глава российского государства Владимир Путин журналистам программы "Москва. Кремль. Путин" телевизионного канала "Россия-1".
Президент России заявил, что во время передвижения по Крымскому мосту ощущал "чувство удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом". Также он сказал, что испытал тогда чувство восторга.
Владимир Путин заявил, что эксперты считают, что мост будет стоять многие и многие десятилетия. Он подчеркнул, мост простоит века при грамотном его обслуживании и ремонте.
Глава государство напомнил, что в прошлом несколько раз пытались построить мост через Керченский пролив, но "все было безуспешно". По его словам, именно поэтому появились предположения, что РФ не сможет создать такой транспортный переход. Он отметил, что мост был построен благодаря технологиям, которые появились у России, и хорошей и качественной работе. Тех, кто строил мост, президент России назвал молодцами.
Президент России заявил, что во время передвижения по Крымскому мосту ощущал "чувство удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом". Также он сказал, что испытал тогда чувство восторга.
Владимир Путин заявил, что эксперты считают, что мост будет стоять многие и многие десятилетия. Он подчеркнул, мост простоит века при грамотном его обслуживании и ремонте.
Глава государство напомнил, что в прошлом несколько раз пытались построить мост через Керченский пролив, но "все было безуспешно". По его словам, именно поэтому появились предположения, что РФ не сможет создать такой транспортный переход. Он отметил, что мост был построен благодаря технологиям, которые появились у России, и хорошей и качественной работе. Тех, кто строил мост, президент России назвал молодцами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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