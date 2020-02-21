21.02.2020, 10:28
Президент России рассказал об общих корнях с украинцами
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин, президент РФ, сделал заявление об общих с украинцами корнях. Об этом он рассказал в беседе с журналистом агентства ТАСС, проходившей в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
Президент России выступил с призывом с уважением относиться к чувству собственного достоинства граждан Украины, возникшей у значительной части населения, однако напомнил об общей истории двух государств.
Он заявил, что постоянно говорит о том, что считает, что россияне и украинцы - это один народ. Путин отметил, что ему неизвестно, нравится ли то, что он сказал, жителям Украины или нет, но это на самом деле так.
Президент России выступил с призывом с уважением относиться к чувству собственного достоинства граждан Украины, возникшей у значительной части населения, однако напомнил об общей истории двух государств.
Он заявил, что постоянно говорит о том, что считает, что россияне и украинцы - это один народ. Путин отметил, что ему неизвестно, нравится ли то, что он сказал, жителям Украины или нет, но это на самом деле так.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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