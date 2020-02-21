.

Президент России выступил с призывом с уважением относиться к чувству собственного достоинства граждан Украины, возникшей у значительной части населения, однако напомнил об общей истории двух государств.Он заявил, что постоянно говорит о том, что считает, что россияне и украинцы - это один народ. Путин отметил, что ему неизвестно, нравится ли то, что он сказал, жителям Украины или нет, но это на самом деле так.