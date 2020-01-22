22.01.2020, 15:06
Президент России сделал предложение о закупке в школы местных продуктов
ИА «Ореанда-Новости». Президентом РФ Владимиром Путиным выдвинуто предложение приобретать местные продукты для того, чтобы обеспечивать школы горячим питанием. Об инициативе Владимира Путина, касающейся питания в школах, заявлено в материале ТАСС.
Российский лидер сказал, что у людей, занимающихся местными продуктами, тут же появляется рынок сбыта. По его словам, таким образом "происходит закольцевание".
Путин посетовал, что сегодня далеко не всех школах имеется горячее питание. Он также сказал, что для того, чтобы его организовать, требуется время.
Президент России считает, что в школах, где горячее питание отсутствует, его необходимо организовать к 1 сентября.
Российский лидер сказал, что у людей, занимающихся местными продуктами, тут же появляется рынок сбыта. По его словам, таким образом "происходит закольцевание".
Путин посетовал, что сегодня далеко не всех школах имеется горячее питание. Он также сказал, что для того, чтобы его организовать, требуется время.
Президент России считает, что в школах, где горячее питание отсутствует, его необходимо организовать к 1 сентября.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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