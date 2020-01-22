. Об инициативе Владимира Путина, касающейся питания в школах, заявлено в материале ТАСС.Российский лидер сказал, что у людей, занимающихся местными продуктами, тут же появляется рынок сбыта. По его словам, таким образом "происходит закольцевание".Путин посетовал, что сегодня далеко не всех школах имеется горячее питание. Он также сказал, что для того, чтобы его организовать, требуется время.