После торжественной церемонии, которая проходила в Тамани, в Севастополь из города Санкт-Петербурга отправился в свой первый путь по новому маршруту поезд "Таврия".За 43,5 часа 2741 километр должен преодолеть поезд. Путь поезда проходит через несколько городов федерального значения, пересекает реки Кубань, Волгу, Дон, Оку. Поезд за время пути пересечёт девять областей. По Крымскому мосту состав должен пройти 25 декабря в 2.10-2.30 по Московскому времени.Из столицы России в Симферополь будут ходить несколько двухэтажных составов с вагонами СВ и купе.