23.12.2019, 15:12
Президент России запустил движение поездов по Крымскому мосту
ИА "Ореанда-Новости" Главой российского государства Владимиром Путиным было запущено движение пассажирских поездов по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости.
После торжественной церемонии, которая проходила в Тамани, в Севастополь из города Санкт-Петербурга отправился в свой первый путь по новому маршруту поезд "Таврия".
За 43,5 часа 2741 километр должен преодолеть поезд. Путь поезда проходит через несколько городов федерального значения, пересекает реки Кубань, Волгу, Дон, Оку. Поезд за время пути пересечёт девять областей. По Крымскому мосту состав должен пройти 25 декабря в 2.10-2.30 по Московскому времени.
Из столицы России в Симферополь будут ходить несколько двухэтажных составов с вагонами СВ и купе.
После торжественной церемонии, которая проходила в Тамани, в Севастополь из города Санкт-Петербурга отправился в свой первый путь по новому маршруту поезд "Таврия".
За 43,5 часа 2741 километр должен преодолеть поезд. Путь поезда проходит через несколько городов федерального значения, пересекает реки Кубань, Волгу, Дон, Оку. Поезд за время пути пересечёт девять областей. По Крымскому мосту состав должен пройти 25 декабря в 2.10-2.30 по Московскому времени.
Из столицы России в Симферополь будут ходить несколько двухэтажных составов с вагонами СВ и купе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии