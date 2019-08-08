ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с турецкими предпринимателями в Стамбуле пообещал провести земельную реформу, которая даст возможность создать рынок земли уже в 2020 году.

«В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли на 40 миллионов гектар, которая является одной из лучших в мире по качеству», – заявил политик.

Зеленский напомнил, что некоторые турецкие компании уже владеют землёй на Украине, а также выразил надежду на активизацию сотрудничества в данной сфере, особенно на юге страны, где, по его словам, «есть необходимость создания и развития мелиоративных систем».