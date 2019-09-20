ИА «Ореанда-Новости» Следственный комитет России сообщил, что в ночь на 20 сентября на железнодорожном вокзале в Брянске при ограблении были застрелены два сотрудника отделения спецсвязи.

Преступники похитили наличные деньги, которые доставляли сотрудники. После нападения злоумышленники, пытаясь скрыть следы, подожгли служебное помещение.

Сотрудники службы, которая специализируется на доставке почтовых отправлений, скончались до приезда врачей скорой помощи.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Убийство», «Разбой» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». На месте преступления проводятся следственные действия. Преступники объявлены в розыск.