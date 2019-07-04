ИА «Ореанда-Новости»   В Москве погиб ребёнок в результате падения дерева на детскую площадку. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Происшествие случилось в Гольяновском проезде, четырёхлетний ребёнок погиб от полученных травм.  На месте трагедии работают правоохранительные органы, обстоятельства трагедии выясняются.  Накануне в столице резко ухудшились погодные условия, москвичей предупреждали об усилении ветра. По информации Telegram-канала Mash,  один из жителей столицы пострадал от сорванного ветром дорожного знака.  