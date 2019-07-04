04.07.2019, 15:04
При падении дерева на детскую площадку в Москве погиб ребёнок
ИА «Ореанда-Новости» В Москве погиб ребёнок в результате падения дерева на детскую площадку. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Происшествие случилось в Гольяновском проезде, четырёхлетний ребёнок погиб от полученных травм. На месте трагедии работают правоохранительные органы, обстоятельства трагедии выясняются. Накануне в столице резко ухудшились погодные условия, москвичей предупреждали об усилении ветра. По информации Telegram-канала Mash, один из жителей столицы пострадал от сорванного ветром дорожного знака.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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