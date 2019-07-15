ИА «Ореанда-Новости» Во время пожара в частном доме в городе Жуковский погибли две женщины и трое детей. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального главка МЧС РФ.

Информация о возгорании поступила на пульт службы спасения в 05.19. Тела погибших были обнаружены при разборе завалов. На данный момент устанавливаются личности погибших, а также причины возгорания.