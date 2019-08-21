ИА "Ореанда-Новости" Более пятидесяти процентов избирателей пришли на свои участки, чтобы отдать свой голос на предстоящих выборах. Таковы результаты тестирования новой формы голосования.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы департамента информационных технологий города Москвы, явка в результате тестирования электронной формы голосования составила пятьдесят три процента. Напомним, что такую форму голосования Центральный избирательный комитет Российской Федерации совместно с интернет-порталом государственных услуг вводит впервые.

Тестирование системы проводилось следующим образом. Были сформированы три избирательных округа. Около трёх с половиной тысяч избирателей подали свои заявки на желание участвовать в голосовании дистанционно. 1709, 1114 и 578 заявок распределились по всем трём округам. В результате виртуального голосования разработчики получили следующие результаты. 835, 413 и 294 электронных бюллетеня выдала программа относительно всех трёх округов. В сумме таких бюллетеней оказалось свыше полутора тысяч – 1642. В конечном итоге, сопоставив количество заявок и бюллетеней, явка избирателей составила пятьдесят три процента. Такие сведения приводят авторы проекта по состоянию на восемь вечера потенциального дня выборов.

По словам главы Общественного штаба по наблюдения за выборами Алексея Венедиктова, случаев незаконного взлома системы, с целью подтасовать результаты выборов, обнаружено не было.

Выбирать депутатов в Московскую городскую думу будут в день единого голосования. В текущем году этот день утверждён 8 сентября. В ходе этого голосования впервые будет применено электронное голосование, позволяющее российским гражданам голосовать за того или иного кандидата удалённо. Такая форма голосования пройдёт на трёх избирательных участках столицы.