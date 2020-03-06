ИА «Ореанда-Новости». Два горняка погибли в шахте «Воркутинская» в республике Коми в результате выброса метана в забое. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

Сообщается, что на момент выброса в шахте находились 106 человек. 104 были выведены на поверхность, два человека погибли.

На данный момент на месте ЧП над ликвидацией последствий выброса работают 52 человека и 12 единиц техники.

Шахта «Воркутинская» принадлежит АО «Воркутауголь». Она была введена в эксплуатацию в 1973 году. Шахта производит около 1,8 миллиона тонн угля ежегодно.