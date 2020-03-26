26.03.2020, 19:12
При взрыве газа в Магнитогорске погибли два человека
ИА «Ореанда-Новости». В Магнитогорске в пятиэтажном доме взорвался газ: два человека погибли, пишет «Интерфакс».
Сообщается, что взрыв газа произошёл в квартире на втором этаже. Всего из загоревшегося здания эвакуировали почти 27 человек. Площадь возгорания после взрыва составляет примерно 100 квадратных метров.
Сейчас специальные службы пытаются локализовать возникший пожар.
Сообщается, что взрыв газа произошёл в квартире на втором этаже. Всего из загоревшегося здания эвакуировали почти 27 человек. Площадь возгорания после взрыва составляет примерно 100 квадратных метров.
Сейчас специальные службы пытаются локализовать возникший пожар.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии