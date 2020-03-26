Сообщается, что взрыв газа произошёл в квартире на втором этаже. Всего из загоревшегося здания эвакуировали почти 27 человек. Площадь возгорания после взрыва составляет примерно 100 квадратных метров.Сейчас специальные службы пытаются локализовать возникший пожар.