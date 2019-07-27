. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Авиалесохраны.

По данным ведомства, в некоторых районах Эвенкии в июле выпало лишь пять процентов месячной нормы осадков, при этом температура была на три-пять градусов выше климатической нормы. Именно на этих территориях расположены труднодоступные и удаленные пожары в Красноярском крае.

На территории Красноярского края горит около 70 тысяч гектаров леса, в Иркутской области — 45 тысяч. В сумме в обоих регионах насчитывается примерно 80 крупных очагов. Дым распространился на Красноярск, Тюмень, Омск, Новосибирск.

Ранее сообщалось, что мощнейшие природные пожары в России, Гренландии и на Аляске связаны с изменением климата, и если человек не снизит наносимый природе ущерб, они будут повторяться постоянно. Об этом сообщает издание Science Alert.

С начала июня в Северном полярном круге учёные зафиксировали более ста лесных пожаров. В России были охвачены пламенем как минимум 11 регионов. Хотя это стихийное бедствие не является необычным, в последние годы оно значительно усилилось, что специалисты связывают с глобальным потеплением. Учёные-климатологи и Всемирная метеорологическая организация называют пожары небывалыми из-за их высокой интенсивности и большого количества.

По словам географа и эколога Томаса Смита из Лондонской школы экономики, лесные пожары в этом году являются самыми сильными за 16 лет спутниковых наблюдений. Ситуацию ухудшает то, что при сжигании древесины в атмосферу выбрасываются парниковые газы, которые усиливают глобальное потепление, создавая своего рода порочный круг.

По данным Обсерватории Земли НАСА, дымовые шлейфы распространяются по всей территории России, охватывая крупные города и значительно ухудшая качество воздуха даже в тех регионах, где пожаров нет. Над центральной северной Азией образовался дымовой «колпак», охватывающий свыше 4,5 миллиона квадратных километров.