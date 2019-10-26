ИА «Ореанда-Новости». 20-летний солдат расстрелял своих сослуживцев за то, что над ним издевались.

Правоохранительные органы занимаются допросом солдата, который расстрелял восемь своих сослуживцев. Ранее причиной трагедии был назван нервный срыв.

СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что в части, в которой служил Рамиль Шамсутдинов, существовала дедовщина.

Руководству было известно о существовании неуставных отношений среди служащих, однако оно не принимало никаких мер. Следственный комитет проведёт проверку по этому факту, однако, предварительное расследование уже подтвердило издевательство сослуживцев над Рамилем.

25 октября солдат расстрелял 8 человек при смене караула. После этого он побежал в сторону ближайшего населённого пункта. Его схватили на пути.