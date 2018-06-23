ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ДТП с тремя погибшими произошло в Москве на Кутузовском проспекте в ночь на 21 июня. Согласно предположениям, виновником, возможно, стал резидент «золотой молодежи», сын Тажудина Гаджиева 22-летний дагестанец Рахматуллах Гаджиев. Как говорят эксперты, молодежь устроила гонки на московском проспекте. Очевидец заявил, что всего в «авторалли» участвовало три автомобиля, неслись они на очень большой скорости.

Сам Рахматуллах и его товарищ Гарри Мелконян (21 год) находились в Mercedes, который и потерпел крушение.

Изначальная версия гласила, что они погибли от тяжелых ожогов, но, согласно последним обновлениям, причиной стали многочисленные травмы, несовместимые с жизнью: переломы ребер, разрывы сердца и легких, черепно-мозговые травмы. Ожоги также имеются, но они появились уже после.

Перед аварией Гаджиев выложил в интернет видео, где изображен спортивный автомобиль Nissan GT-R, за рулем которого ехал его приятель. Вероятнее всего, гонка стала продолжением уже ставшими привычными ночными развлечениями.

Также на «гоночной трассе» присутствовал еще один автомобиль. Первые два (он и Nissan) доехали благополучно до финиша, а Mercedes с Рахматуллахом и Гарри въехали в пешехода - 59-летнюю женщину, которая переходила проспект в запрещенном для этого месте. Предполагается, что именно это и стало причиной потери управления, после которой авария продолжилась.

Как продолжает утверждать отец «гонщика», его сын водил очень хорошо, никогда не получал штрафы свыше пятисот рублей и не позволял себе находиться за рулем в нетрезвом состоянии.

Московская полиция пока что никак не комментирует произошедшее, поэтому всю ситуацию остается только додумывать интересующимся самостоятельно. Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, возможно скоро ролики появятся в сети.

Помимо трех погибших, еще трое раненых, являющихся волонтерами социального патруля фонда «Доктор Лиза», находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По мнению пользователей сети и простых жителей столицы, следует ввести закон о запрете на управление мощными автомобилями людьми до определенного возраста.