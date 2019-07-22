ИА "Ореанда-Новости" Государственная корпорация «Роскосмос» запустит в открытый космос человекообразного робота под именем Фёдор. Об этом сообщили в ведомстве.

По информации, предоставленной руководителем «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, активная и плодотворная работа российских космонавтов над роботом является, главным образом, начальной ступенью со стороны Российской Федерации освоения дальнего космоса. Заявление Рогозина прозвучало в ходе обсуждения запуска космического корабля под названием «Союз МС-13» к Международной космической станции.

В развитии российской космической науки наступает новый этап, пояснил представителям средств массовой информации глава государственной корпорации. На первом этапе необходимо проводить работу с роботами антропоморфного типа для того, чтобы в будущем времени активно исследовать просторы дальнего космоса.

Перед тем, как запустить робота Фёдора в космос, его переименуют. В соответствии со стандартами у него должно быть относительно интернациональное имя – Фёдор станет Skybot F-850. На Международной космической станции робота встретит российский космонавт Александр Скворцов. Он станет первым человеком, который будет проводить с роботом запланированные экспериментальные работы.

Антропоморфного робота Фёдора запустят в космос 22 августа. Это будет первый случай запуска человекообразного робота российским ведомством. Основная цель создания и отправления в космическое пространство такого типа робота связано с тем, чтобы максимально заменить человека при проведении рискованных для здоровья и жизни космонавтов работ. Речь идёт о потенциальных действиях на внешнем борту космического корабля.