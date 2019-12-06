Шафран заявила, что возмущена приговором, так как Жуков получил «индульгенцию на продолжение своей вредоносной деятельности».Ведущая отметила, что студент призывал совершить в России революцию. А они, по словам Шафран, всего заканчиваются кровью. Она также добавила, что призывы Жукова к ненасильственному протесту хуже требований «вешать на столбах», так как именно с этого, по её словам, и начинался Майдан.