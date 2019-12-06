06.12.2019, 16:21
Приговор Егору Жукову назвали «индульгенцией на революцию»
ИА «Ореанда-Новости». Соведущая Владимира Соловьева на шоу «Полный контакт» Анна Шафран прокомментировала приговор студенту ВШЭ Егору Жукову, пишет «МК».
Шафран заявила, что возмущена приговором, так как Жуков получил «индульгенцию на продолжение своей вредоносной деятельности».
Ведущая отметила, что студент призывал совершить в России революцию. А они, по словам Шафран, всего заканчиваются кровью. Она также добавила, что призывы Жукова к ненасильственному протесту хуже требований «вешать на столбах», так как именно с этого, по её словам, и начинался Майдан.
Шафран заявила, что возмущена приговором, так как Жуков получил «индульгенцию на продолжение своей вредоносной деятельности».
Ведущая отметила, что студент призывал совершить в России революцию. А они, по словам Шафран, всего заканчиваются кровью. Она также добавила, что призывы Жукова к ненасильственному протесту хуже требований «вешать на столбах», так как именно с этого, по её словам, и начинался Майдан.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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